Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархели, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также возможные механизмы поддержки ЕС для людей, пострадавших в результате конфликта», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов представляющих взаимный интерес.

Б.Рустамбеков