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Внешняя политика 24.02.2021 20:09

Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархели, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также возможные механизмы поддержки ЕС для людей, пострадавших в результате конфликта», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов представляющих взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЕС, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]