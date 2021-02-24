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Дальнее зарубежье 24.02.2021 21:31

США не следует недооценивать Россию - кандидат на пост главы ЦРУ

Вашингтону не следует считать РФ слабее, чем она есть, при нынешнем российском руководстве, заявил в среду на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс, сославшись на свой опыт работы послом США в России.

"Вот что я узнал: всегда будет ошибкой недооценивать Россию при (президенте Владимире - ИФ) Путине", - сказал он.

По его словам, возможно, что во многих областях Россия является "клонящейся к упадку силой", однако при нынешнем руководстве РФ может быть такой же "дезорганизующей" силой, как и укрепляющие свои позиции государства вроде КНР.

Бернс призвал смотреть на такие угрозы "хладнокровно". Он отметил, что его политический опыт указывает на необходимость "твердости и последовательности", а также работы с союзниками и партнерами США при противостоянии подобным вызовам.

В ходе слушаний в среду он, в частности, отметил, что хакерская атака на компанию SolarWinds показала уязвимости США, а также что стране и ее спецслужбам нужно учиться эффективнее работать в киберпространстве.

"Атаку на SolarWinds нам следует воспринимать как прозвучавший сигнал тревоги", - сказал он.

"ЦРУ нужно наращивать возможности по выявлению таких атак в тех случаях, когда они проводятся иностранными государствами", - добавил Бернс. Также, по его словам, ЦРУ нужно совершенствовать методы определения того, кто именно стоит за подобными хакерскими атаками.

Наконец, он считает нужным, чтобы ЦРУ получало технологии, которые позволили бы управлению самому агрессивно действовать в киберпространстве. По мнению Бернса, наличие таких наступательных возможностей у ЦРУ стало бы мощным сдерживающим фактором для стран, планирующих хакерские атаки против США.

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Тэги: ЦРУ, РОССИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]