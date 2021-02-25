Для возвращения Тегерана к обязательствам по ядерной сделке Вашингтон в течение трех месяцев должен снять санкции - постпред Ирана при ООН

Тегеран дал США три месяца на отмену санкций в качестве условия для возвращения к полноценному выполнению Исламской республикой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВАПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.
"Если США снимут санкции в течение трех месяцев, Иран будет выполнять свои обязательства по ядерной сделке", - заявил постпред Исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, которого цитируют в четверг иранские СМИ.
Дипломат подчеркнул, что Ирану "не нужны переговоры, чтобы Вашингтон вернулся к выполнению своих обязательств по СВПД".
23 февраля Иран приостановил выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, предусматривающего расширенные проверки, включая внезапные инспекции, иранских ядерных объектов.
Тегеран предпринял этот шаг во исполнение принятого парламентом страны закона об ускоренном развитии атомной отрасли, в соответствии с которым властям предписывалось приостановить реализацию дополнительного протокола, если к 21 февраля США не отменят антииранские санкции.
При этом по итогам визита в минувшие выходные в Тегеран гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси была достигнута договоренность о временном, рассчитанном на три месяца, режиме доступа к информации с ядерных объектах Ирана.
По данным иранских СМИ, Тегеран в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер на ядерных объектах и хранить ее у себя - пока не будут сняты санкции. В противном случае эти записи будут удалены.
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