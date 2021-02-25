В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

Медицинские работники в Индии не хотят делать прививку от коронавируса местной вакциной Covaxin, одобренной без данных об эффективности на последней стадии испытаний, сообщает издание Hindustan Times.
Прививку от коронавируса в Индии сделали более 10,5 млн медицинских работников. Но только 1,2 млн из них, или около 11%, сделали выбор в пользу местной вакцины. Остальных вакцинировали препаратом AstraZeneca.
"Это все из-за изначальной дискуссии о том, что Covaxin был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадий испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.
Ранее в этом месяце штат Чхаттисгарх, находящийся под контролем оппозиции, заявил федеральному правительству, что не будет использовать Covaxin до подтверждения его эффективности. Эпидемиологи и эксперты тоже критиковали поспешное одобрение препарата.
Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные по испытаниям среди 26 тыс. волонтеров. Федеральное правительство Индии заказало 10 млн доз препарата Covax акin и получило по меньшей мере 5,5 млн из них.
За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 16 тыс. 738 новых случаев заражения коронавирусом - самое высокое число за месяц. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 11 млн человек, более 156 тыс. умерли.
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