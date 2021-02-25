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Госсекретарь США отправится в первую "виртуальную поездку" в Мексику и Канаду - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу отправится в "виртуальную поездку" в Мексику и Канаду, сообщили в четверг в госдепе.

"Госсекретарь Блинкен отправится завтра в свою первую "виртуальную поездку", в ходе которой 26 февраля посетит Мексику и Канаду", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

В нем отмечается, что подобный формат поездки выбран для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех, кто может быть задействован в организации такого визита.

В частности, в ходе визита Блинкен, используя интернет-технологии, виртуально посетит порт, связывающий Эль-Пасо в Техасе и Сьюдад-Хуарес в Мексике, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами по миграции.

В Канаде у Блинкена намечена виртуальная встреча со студентами, на которой будут обсуждаться "политические возможности" двух стран.

Ожидается, что Блинкен проведет переговоры с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом и министром экономики страны Татьяной Клутье.

"Он обсудит со своими мексиканскими коллегами двустороннюю торговлю, общие вызовы в сфере безопасности, региональную миграцию, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - указал Прайс.

В рамках этой "виртуальной поездки" Блинкен также "встретится" с премьером Канады Джастином Трюдо, главой МИД Марком Гарно и другими членами кабмина.

Стороны намерены обсудить "общий подход к глобальным вызовам, таким как защита граждан от пандемии".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]