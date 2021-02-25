Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу отправится в "виртуальную поездку" в Мексику и Канаду, сообщили в четверг в госдепе.
"Госсекретарь Блинкен отправится завтра в свою первую "виртуальную поездку", в ходе которой 26 февраля посетит Мексику и Канаду", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.
В нем отмечается, что подобный формат поездки выбран для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех, кто может быть задействован в организации такого визита.
В частности, в ходе визита Блинкен, используя интернет-технологии, виртуально посетит порт, связывающий Эль-Пасо в Техасе и Сьюдад-Хуарес в Мексике, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами по миграции.
В Канаде у Блинкена намечена виртуальная встреча со студентами, на которой будут обсуждаться "политические возможности" двух стран.
Ожидается, что Блинкен проведет переговоры с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом и министром экономики страны Татьяной Клутье.
"Он обсудит со своими мексиканскими коллегами двустороннюю торговлю, общие вызовы в сфере безопасности, региональную миграцию, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - указал Прайс.
В рамках этой "виртуальной поездки" Блинкен также "встретится" с премьером Канады Джастином Трюдо, главой МИД Марком Гарно и другими членами кабмина.
Стороны намерены обсудить "общий подход к глобальным вызовам, таким как защита граждан от пандемии".
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