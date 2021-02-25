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Дальнее зарубежье 25.02.2021 21:51

Латвия продлила ограничения на въезд до 6 апреля

Правительство Латвии в четверг постановило продлить запрет на въезд в страну без уважительной причины до окончания чрезвычайного положения 6 апреля, сообщает агентство BNS.

Постановление предусматривает, что с пятницы, 26 февраля, люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон).

Отмечается, что международный перевозчик должен проверять подтверждение цели въезда. Соответствующие документы следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы.

Гражданам Европейского союза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве.

Эти ограничения действуют в Латвии уже с 11 февраля, напоминает BNS.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛАТВИЯ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]