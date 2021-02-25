Китай на фоне активности США в Южно-Китайском море провел учения с участием бомбардировщиков - СМИ

Не менее 10 бомбардировщиков Народно-освободительной армия Китая (НОАК) были задействованы в учениях, прошедших в феврале после того, как две авианосные ударные группы США провели совместные маневры в Южно-Китайском море, сообщает в четверг издание "Саут чайна морнинг пост".
По данным газеты, в воздушных учениях принимали участие как новейшие бомбардировщики H6-J, способные нести до шести противокорабельных крылатых ракет, так и более старые H-6G, которые могут нести четыре ракеты. В ходе маневров экипажи отрабатывали удары по вероятному противнику с дальних дистанций, и кроме того, пилоты-ветераны и пилоты-новички учились действовать вместе.
По мнению местных военных экспертов, эти учения должны были продемонстрировать способность Китай дать ответ на активность США в регионе, наблюдающуюся в последнее время.
"Саут чайна морнинг пост" напоминает, что ранее в феврале авианосные ударные группы США во главе с атомными авианосцами Theodore Roosevelt и Nimitz проводили совместные тренировочные операции в Южно-Китайском море.
Кроме того, отмечает издание, накануне эсминец ВМС США Curtis Wilbur прошел через Тайванский пролив, чтобы, как заявили в командовании Седьмого флота ВМС США, продемонстрировать приверженность Вашингтона свободе навигации в Индо-Тихоокеанском регионе.
В свою очередь в НОАК заявили, что подобные действия лишь подрывают стабильность в регионе, и что НОАК отрядил воздушные и морские силы для слежения за американским кораблем.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. США также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.
"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что США пытаются перестроить региональные альянсы для противодействия здесь Пекину. Между тем, командование ВМС Франции в прошлый четверг направило два корабля - фрегат Surcouf и универсальный десантный корабль Tonnere - в плавание, которое пройдет в Южно-Китайском море. Корабли пересекут море и в мае примут участие в совместных маневрах с США и Японией. Некоторые наблюдатели считают, что на этот шаг Париж пошел под давлением Вашингтона.
О планах направить корабли в регион также объявляли Великобритания и ФРГ.
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