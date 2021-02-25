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Регион 25.02.2021 18:01

США призывают жителей Армении не допускать насилия

Посольство США в Армении призвало участников внутриполитического кризиса в республике проявлять сдержанность и ослабить напряженность.

"Посольство США внимательно следить за развитием событий в Армении, звучащими заявлениями. Мы призываем все стороны проявить спокойствие, сдержанность и ослабить напряженность мирно и без насилия", - говорится в заявлении посольства, распространенном в четверг.

В дипмиссии заявили о важности демократических институтов и процессов, решения политических разногласий путем диалога.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]