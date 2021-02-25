США призывают жителей Армении не допускать насилия

Посольство США в Армении призвало участников внутриполитического кризиса в республике проявлять сдержанность и ослабить напряженность.
"Посольство США внимательно следить за развитием событий в Армении, звучащими заявлениями. Мы призываем все стороны проявить спокойствие, сдержанность и ослабить напряженность мирно и без насилия", - говорится в заявлении посольства, распространенном в четверг.
В дипмиссии заявили о важности демократических институтов и процессов, решения политических разногласий путем диалога.
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