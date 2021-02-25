Баку и Амстердам обсуждают открытие Торговых домов в Азербайджане и Нидерландах

Президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев провел онлайн встречу с послом Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эиземан, сообщает пресс-служба Конфедерации.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торговых связей.

В частности, Эиземан отметила, что официальный Амстердам заинтересован в развитии освобожденных от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.

«Мы постараемся принять активное участие в восстановлении освобожденных земель», - сказала Эиземан.

Посол рассказала о перспективах голландских компаний в Азербайджане в области АПК, водного хозяйства, ирригационных систем и городского планирования.

Мусаев, в свою очередь, отметил, что Баку готов рассмотреть предложения об открытии Торгового дома Нидерландов в Азербайджане.

Он подчеркнул, что открытие Торгового дома Азербайджана в Нидерландах сыграет положительную роль с точки зрения продвижения продукции, отметив, что Конфедерация готова поднять этот вопрос перед правительством Азербайджана.

«На встрече было принято решение разработать программу по возможностям сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде