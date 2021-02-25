Баку и Амстердам обсуждают открытие Торговых домов в Азербайджане и Нидерландах

Президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев провел онлайн встречу с послом Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эиземан, сообщает пресс-служба Конфедерации.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торговых связей.
В частности, Эиземан отметила, что официальный Амстердам заинтересован в развитии освобожденных от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.
«Мы постараемся принять активное участие в восстановлении освобожденных земель», - сказала Эиземан.
Посол рассказала о перспективах голландских компаний в Азербайджане в области АПК, водного хозяйства, ирригационных систем и городского планирования.
Мусаев, в свою очередь, отметил, что Баку готов рассмотреть предложения об открытии Торгового дома Нидерландов в Азербайджане.
Он подчеркнул, что открытие Торгового дома Азербайджана в Нидерландах сыграет положительную роль с точки зрения продвижения продукции, отметив, что Конфедерация готова поднять этот вопрос перед правительством Азербайджана.
«На встрече было принято решение разработать программу по возможностям сотрудничества», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе
Президент Азербайджана прокомментировал политическую ситуацию в Армении
Алиев: Потери Азербайджана осенью 2020 года в Карабахе составили около 3 тыс. человек, Армении – 6-7 тыс. человек
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной
В Азербайджане второй день подряд спад заражений COVID-19
В Азербайджане в 2021г около 3 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабахской войны получат новые квартиры – Алиев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Австрийский горнолыжный курорт Майрхофен закрылся из-за вспышки "южноафриканского" штамма коронавируса
В Эстонии новые covid-ограничения: до конца марта запрет на мероприятия в помещениях, школьники с 5 по 12 классы останутся на "удаленке"
Пашинян объявил о прекращении марша своих сторонников по Еревану и призвал к этому же оппозицию
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви