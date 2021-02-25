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ТЭК 25.02.2021 18:25

Шахбазов возглавил рабгруппу для подготовки соглашения с Туркменистаном по разведке и освоению месторождения «Достлуг» на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил состав рабочей группы для подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения с Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг» на Каспии.

Согласно распоряжению, рабочую группу возглавил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В состав рабочей группы включены замминистра иностранных дел, замминистра юстиции, замминистра экономики, вице-президенты компании SOCAR по инвестициям и маркетингу, а также по геологии и геофизике.

Межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 21 января 2021 года.

Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке "Достлуга".

Ранее туркменская сторона заявила, что в освоении месторождения примет участие и российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".

Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Х.Насирзаде

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ, РАБГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]