Шахбазов возглавил рабгруппу для подготовки соглашения с Туркменистаном по разведке и освоению месторождения «Достлуг» на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил состав рабочей группы для подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения с Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг» на Каспии.

Согласно распоряжению, рабочую группу возглавил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В состав рабочей группы включены замминистра иностранных дел, замминистра юстиции, замминистра экономики, вице-президенты компании SOCAR по инвестициям и маркетингу, а также по геологии и геофизике.

Межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 21 января 2021 года.

Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке "Достлуга".

Ранее туркменская сторона заявила, что в освоении месторождения примет участие и российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".

Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Х.Насирзаде