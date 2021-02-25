Шахбазов возглавил рабгруппу для подготовки соглашения с Туркменистаном по разведке и освоению месторождения «Достлуг» на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил состав рабочей группы для подготовки и согласования проекта межправительственного соглашения с Туркменистаном о совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг» на Каспии.
Согласно распоряжению, рабочую группу возглавил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
В состав рабочей группы включены замминистра иностранных дел, замминистра юстиции, замминистра экономики, вице-президенты компании SOCAR по инвестициям и маркетингу, а также по геологии и геофизике.
Межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 21 января 2021 года.
Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке "Достлуга".
Ранее туркменская сторона заявила, что в освоении месторождения примет участие и российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
Месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.
Х.Насирзаде
Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе
Президент Азербайджана прокомментировал политическую ситуацию в Армении
Алиев: Потери Азербайджана осенью 2020 года в Карабахе составили около 3 тыс. человек, Армении – 6-7 тыс. человек
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной
В Азербайджане второй день подряд спад заражений COVID-19
В Азербайджане в 2021г около 3 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабахской войны получат новые квартиры – Алиев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Австрийский горнолыжный курорт Майрхофен закрылся из-за вспышки "южноафриканского" штамма коронавируса
В Эстонии новые covid-ограничения: до конца марта запрет на мероприятия в помещениях, школьники с 5 по 12 классы останутся на "удаленке"
Пашинян объявил о прекращении марша своих сторонников по Еревану и призвал к этому же оппозицию
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви