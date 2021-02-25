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Регион 25.02.2021 18:32

Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна, заявляют в оппозиции

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание по вопросу импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Парламент отказался созывать внеочередное заседание (правящее большинство не отреагировало на инициативу парламентской оппозиции - ИФ). Явно они не на своем месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться", - сказал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции.

Он также сообщил, что оппозиция направляет делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну "для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений".

Центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположено здание парламента и проводится митинг оппозиции, перекрыт мусорными баками, передает корреспондент "Интерфакса".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]