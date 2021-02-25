Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна, заявляют в оппозиции

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание по вопросу импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Парламент отказался созывать внеочередное заседание (правящее большинство не отреагировало на инициативу парламентской оппозиции - ИФ). Явно они не на своем месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться", - сказал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции.

Он также сообщил, что оппозиция направляет делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну "для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений".

Центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположено здание парламента и проводится митинг оппозиции, перекрыт мусорными баками, передает корреспондент "Интерфакса".