Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0697 RUR   0.0231 GBR   2.4069 TRY   0.2373

Цена на нефть

24.02 $/bbl   WTI 63.22 1.55 Brent 67.04 1.67

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.02.2021 18:33

Пашинян объявил о прекращении марша своих сторонников по Еревану и призвал к этому же оппозицию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции.

"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждения по вопросу дальнейших действий. Но все решения должны приниматься с учетом мнения народа", - сказал Пашинян, обращаясь к своим сторонникам.

Он также отметил, что его позиция не изменилась - президент Армении либо должен подписать ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, либо Гаспарян сам должен уйти в отставку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, МАРШ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников Пашинян призвал начальника Главного штаба добровольно покинуть должность Пашинян: я стал премьером Армении не по своей воле, народ должен решить вопрос моего ухода Пашинян: заявление Главного штаба - это попытка военного переворота, народ не позволит этого Пашинян: в Армении армия подчиняется народу и премьеру, военные приняли эмоциональное решение Пашинян опроверг слухи о планах побега из страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]