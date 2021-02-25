Пашинян объявил о прекращении марша своих сторонников по Еревану и призвал к этому же оппозицию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции.

"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждения по вопросу дальнейших действий. Но все решения должны приниматься с учетом мнения народа", - сказал Пашинян, обращаясь к своим сторонникам.

Он также отметил, что его позиция не изменилась - президент Армении либо должен подписать ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, либо Гаспарян сам должен уйти в отставку.