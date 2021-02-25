Пашинян объявил о прекращении марша своих сторонников по Еревану и призвал к этому же оппозицию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции.
"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждения по вопросу дальнейших действий. Но все решения должны приниматься с учетом мнения народа", - сказал Пашинян, обращаясь к своим сторонникам.
Он также отметил, что его позиция не изменилась - президент Армении либо должен подписать ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, либо Гаспарян сам должен уйти в отставку.
Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе
Президент Азербайджана прокомментировал политическую ситуацию в Армении
Алиев: Потери Азербайджана осенью 2020 года в Карабахе составили около 3 тыс. человек, Армении – 6-7 тыс. человек
Smart Energy ввела новую скважину на Свиридовском месторождении на Украине, начала бурение еще одной
Шахбазов возглавил рабгруппу для подготовки соглашения с Туркменистаном по разведке и освоению месторождения «Достлуг» на Каспии
Баку и Амстердам обсуждают открытие Торговых домов в Азербайджане и Нидерландах
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной
В Азербайджане второй день подряд спад заражений COVID-19
В Азербайджане в 2021г около 3 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабахской войны получат новые квартиры – Алиев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви