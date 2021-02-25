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Макроэкономика 25.02.2021 23:18

Fitch: продолжение реформ будет одним из вызовов для Узбекистана в "постковидный" период

Задача сохранения последовательной политики реформ будет приобретать актуальность для Узбекистана вслед за улучшением ситуации в мире в сфере здравоохранения, полагают эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"По мере улучшения ситуации с санитарным кризисом в мире перед властями Узбекистана будет вставать задача сохранения последовательности политики, направленной на повышение макроэкономической стабильности, сдерживание быстрого роста государственного и внешнего долга, а также на поддержание динамики реформ для разрешения структурных недостатков", - говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch отмечает, что в целом Узбекистан демонстрирует устойчивость к влиянию пандемии коронавируса, чему способствуют хорошие внешние и фискальные буферные резервы, доступ к внешнему финансированию и диверсифицированная экономика.

"Узбекистан был одной из немногих стран, избежавших сокращения экономики в 2020 году, поскольку своевременная поддержка от официальных кредиторов подкрепляла антикризисные меры. Высокие цены на золото были благоприятными для экспорта, государственных финансов и международных резервов", - отмечается в пресс-релизе.

Fitch сохраняет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, самое последнее подтверждение рейтинга состоялось в октябре 2020 года.

"Фискальная политика по-прежнему будет поддерживать восстановление экономики, а сокращение масштаба директивного кредитования будет сглаживать краткосрочные риски для макроэкономической стабильности", - прогнозирует Fitch.

Тем не менее, как полагают аналитики агентства, дефицит счета текущих операций и инфляция останутся высокими. Государственный долг (оценивается на уровне 36% ВВП в 2020 году) является низким относительно сопоставимых стран, но темпы привлечения заимствований были быстрыми в последние годы, и эти займы почти полностью номинированы в иностранной валюте. Сглаживающие факторы включают структуру государственного долга по срокам погашения и стоимости, а также значительный запас денежных средств у государства (27% ВВП).

"Несмотря на беспрецедентные вызовы в плане проводимой политики, обусловленные пандемией, продолжение стратегии реформирования банковского сектора и компаний в госсобственности показывает, что правительство по-прежнему нацелено на реализацию начатой в 2017 году программы реформ, направленных на улучшение макроэкономической стабильности и перспектив роста, снижение роли государства в экономике и устранение недостатков в плане институциональной среды и качества управления", - сообщается в пресс-релизе агентства.

В 2020 году ВВП Узбекистана вырос на 1,6%, годом ранее этот показатель составил 5,6%.

По базовому сценарию Fitch, рост ВВП Узбекистана ускорится до 5% в 2021 году и 5,5% - в 2022 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКОНОМИКА, РЕФОРМЫ, МНЕНИЕ


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