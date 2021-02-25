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Карабахский конфликт 25.02.2021 18:33

Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе

Замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в четверг провел встречу с генеральным директором Организации пограничных работ Пакистана генерал-майором Кямалем Азфаром, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, в том числе в области инженерного обеспечения. Было подчеркнуто, что сотрудничество между армиями двух стран успешно развивается”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу привлечения пакистанских специалистов к работе по очистке освобожденных территорий Азербайджанаот мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по текущему состоянию и перспективам развития военных отношений между странами.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]