Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе

Замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в четверг провел встречу с генеральным директором Организации пограничных работ Пакистана генерал-майором Кямалем Азфаром, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, в том числе в области инженерного обеспечения. Было подчеркнуто, что сотрудничество между армиями двух стран успешно развивается”, - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу привлечения пакистанских специалистов к работе по очистке освобожденных территорий Азербайджанаот мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по текущему состоянию и перспективам развития военных отношений между странами.
Х.Насирзаде
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