Pfizer и BioNTech изучают эффективность третьей дозы их вакцины против новых штаммов COVID-19

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech приступили к оценке безопасности и эффективности введения третьей дозы их вакцины от COVID-19 для защиты от новых штаммов вируса.
"Pfizer и BioNTech сообщили сегодня, что приступили к оценке безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы понять воздействие дополнительной дозы на иммунитет от заражения COVID-19, вызванного распространяющимися и потенциальными новыми возникающими вариантами SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Pfizer.
В документе отмечается, что оценка является частью клинических испытаний, в ходе которых "участникам первой фазы тестирования в США предложат возможность получить 30 микрограмм дополнительной дозы существующей вакцины через 6-12 месяцев" после получения двух стандартных доз.
"Хоть мы пока не видели никаких свидетельств того, что распространяющиеся варианты приводят к потере защиты, которую обеспечивает наша вакцина, мы предпринимаем ряд мер, действуем решительно и готовы в случае, если штамм станет устойчивым к защите, предоставляемой вакциной", - заявил глава Pfizer Альбер Бурла.
"Это исследование дополнительной дозы является важным для понимания безопасности третьей дозы и иммунитета против циркулирующих штаммов", - подчеркнул он.
Кроме того, "с целью подготовки к любым потенциальным изменениям в штаммах в будущем" Pfizer и BioNTech обсуждают с регуляторами FDA (США) и EMA (ЕС) возможность проведения клинических испытаний для оценки варианта "вакцины с модифицированной последовательностью мРНК".
В пресс-релизе отмечается, что в исследовании примут участие примерно 150 человек в двух возрастных категориях: 18-55 и 65-85 лет. За состоянием здоровья участников исследования будут наблюдать "во время получения третьей дозы, затем через неделю и через месяц после этого". Участники испытаний "будут находиться под наблюдением в течение двух лет".
Ранее в феврале издание The Guardian сообщало, что, по данным лабораторных исследований, южноафриканский вариант вируса COVID-19 может на две трети снижать уровень защиты, которую дают антитела после вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNtech.
В ходе исследования ученые компаний и Техасского университета в Остине при помощи генной инженерии создали вирус, копирующий мутации южноафриканский штамма COVID-19. После введении вируса в образцы крови, взятой у вакцинированных людей, наблюдалось значительное снижение эффективности антител по сравнению с теми случаями, когда опыты ставились с наиболее стандартным типом COVID-19.
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