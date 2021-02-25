Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0697 RUR   0.0231 GBR   2.4069 TRY   0.2373

Цена на нефть

24.02 $/bbl   WTI 63.22 1.55 Brent 67.04 1.67

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.02.2021 20:15

В Минобороны РФ считают, что Пашиняна ввели в заблуждение по поводу применения "Искандеров"

Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер", заявления премьер-министра Никола Пашиняна об их неэффективности вызывают удивление, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в заявлении.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми", - заявили в Минобороны РФ.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, , МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Лавров обсудил с Айвазяном развитие событий в Ереване Заявление по "Искандерам" осложнило политическое будущее Пашиняну - эксперт Нынешняя ситуация в Армении - ее внутреннее дело, заявляют в МИД РФ Обострение ситуации в Армении не приведет к пересмотру договоренностей по Нагорному Карабаху - Госдума В Армении предлагают проверить работоспособность «Искандеров» российского производства Айвазян никак не успокоится: верните нам армянских пленных из Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]