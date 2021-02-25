Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер", заявления премьер-министра Никола Пашиняна об их неэффективности вызывают удивление, заявили в Минобороны РФ в четверг.
"Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ.
"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", - говорится в заявлении.
"Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми", - заявили в Минобороны РФ.
Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.
Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.
Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".
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