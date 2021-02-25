Штайнмайер против разрыва диалога с Россией, несмотря на политические разногласия

Надежды Германии на партнерство с Россией не оправдались, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Наши и мои личные надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией, за которое выступал Восточный комитет и многие его участники, не оправдались", - сказал Штайнмайер в четверг на виртуальном приеме Восточного комитета немецкой экономики, текст речи опубликован на сайте президента.

По словам Штайнмайера, причины этому - продолжающийся конфликт на востоке Украины, "неправомерная аннексия Крыма", ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Своим поведением последних недель Россия нарушает обязательства, которые она сама на себя взяла в национальном и международном контексте для защиты прав человека. По этим обязательствам мы будем мерить Россию и в будущем", - сказал президент ФРГ.

В то же время Штайнмайер считает неправильным обрывать диалог с Россией, несмотря на политические разногласия.

"В эту тяжелую фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не были оборваны все связи. Так, как это делает новая администрация США, которая по делу жестко критикует Москву, но одновременно, как это было с продлением договора СНВ (ИФ - Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), ищет договоренностей с Россией, которые укрепляют стратегическую стабильность и находятся поэтому в наших интересах", - сказал Штайнмайер в четверг на виртуальном приеме Восточного комитета немецкой экономики, текст речи опубликован на сайте президента.

По его словам, "отсутствие интереса, равнодушие и отстраненность не могут быть политическим следствием" разногласий.