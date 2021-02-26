Twitter рассчитывает удвоить выручку за три года, акции прибавляют в цене почти 10%

Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, планирует увеличить выручку в ближайшие несколько лет, по крайней мере, вдвое относительно уровня 2020 года, а также намерена активнее привлекать пользователей и рекламодателей.

Twitter ставит целью увеличение выручки до $7,5 млрд в 2023 году по сравнению с $3,7 млрд в прошлом году, говорится в документе, направленном компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Она рассчитывает, что число ежедневно активных пользователей соцсети к концу 2023 года будет составлять не менее 315 млн, то есть будет расти примерно на 20% в год.

В четверг Twitter проведет мероприятие для аналитиков - первое за несколько лет, на котором планирует более детально обозначить свои цели.

Количество пользователей Twitter устойчиво растет в течение нескольких лет, однако соцсеть по-прежнему уступает конкурентам по этому показателю. Так, по данным на конец четвертого квартала 2020 года, число ежедневно активных пользователей Twitter составляло 192 млн, тогда как Facebook имела порядка 1,85 млрд пользователей, а Snapchat - 265 млн.

Ранее в этом году Twitter заявила, что планирует увеличить штат сотрудников более чем на 20%, главным образом, за счет привлечения инженеров, а также специалистов по развитию продуктов, дизайну и разработкам. На конец 2020 года число ее сотрудников составляло более 5,5 тыс. человек.

Согласно прогнозу компании, ее операционные расходы и другие издержки, увеличившиеся на 19% в 2020 году, вырастут на 25% в текущем году.

Одним из способов, который Twitter планирует использовать для расширения бизнеса, является привлечение небольших рекламодателей. Кроме того, компания намекала на то, что может запустить подписной сервис.

В прошлом месяце Twitter приобрела нидерландский новостной стартап Revue Holdings BV.

Акции Twitter прибавляют в цене 9,7% на торгах в четверг. За последние три месяца их стоимость выросла на 70%.