Массовая вакцинация от COVID-19 - самый мощный стимул для мировой экономики - Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G20 увеличить поддержку глобальных программ вакцинации, отметив наличие "высокой неудовлетворенной потребности в этих инициативах".

"Быстрая и действительно глобальная вакцинация - это самый мощный стимул, который мы можем дать мировой экономике", - говорится в письме, адресованном коллегам Йеллен по G20.

Она, в частности, высказала озабоченность ситуацией в странах с низким доходом, экономическое восстановление которых откладывается из-за отсутствия доступа к вакцинам против COVID-19.

В своем письме Йеллен также подчеркнула необходимость принятия скоординированных мер в ответ на глобальный кризис и призвала страны 20 сохранять существенные бюджетные и финансовые стимулы, а также "избегать преждевременного сворачивания мер поддержки экономики".