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Макроэкономика 26.02.2021 02:01

Массовая вакцинация от COVID-19 - самый мощный стимул для мировой экономики - Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G20 увеличить поддержку глобальных программ вакцинации, отметив наличие "высокой неудовлетворенной потребности в этих инициативах".

"Быстрая и действительно глобальная вакцинация - это самый мощный стимул, который мы можем дать мировой экономике", - говорится в письме, адресованном коллегам Йеллен по G20.

Она, в частности, высказала озабоченность ситуацией в странах с низким доходом, экономическое восстановление которых откладывается из-за отсутствия доступа к вакцинам против COVID-19.

В своем письме Йеллен также подчеркнула необходимость принятия скоординированных мер в ответ на глобальный кризис и призвала страны 20 сохранять существенные бюджетные и финансовые стимулы, а также "избегать преждевременного сворачивания мер поддержки экономики".

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Тэги: ЙЕЛЛЕН, G20, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]