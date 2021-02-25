AZAL начнет 8 марта выполнять спецрейсы из Баку в Киев

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 8 марта начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку.

«Регулярные рейсы по данному маршруту будут выполняться с частотой два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Полеты будут выполняться в аэропорт «Борисполь», - сообщает авиакомпания.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Киев:

- необходимо иметь право въезда на территорию Украины. Правила въезда в Украину в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-ukraine

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

Пассажирам рейса по направлению Киев-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.

Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Киеве можно также ознакомиться на этой странице https://www.azal.az/ru/information/covid-ukraine. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.

«В соответствии с решением Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции», - подчеркивает авиакомпания.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Р.Ахмедов