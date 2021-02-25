AZAL начнет 8 марта выполнять спецрейсы из Баку в Киев

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 8 марта начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку.
«Регулярные рейсы по данному маршруту будут выполняться с частотой два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Полеты будут выполняться в аэропорт «Борисполь», - сообщает авиакомпания.
Пассажирам рейса по направлению Баку-Киев:
- необходимо иметь право въезда на территорию Украины. Правила въезда в Украину в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-ukraine
- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.
Пассажирам рейса по направлению Киев-Баку следует:
- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.
Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Киеве можно также ознакомиться на этой странице https://www.azal.az/ru/information/covid-ukraine. По мере расширения сети партнерских клиник список будет пополняться.
«В соответствии с решением Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции», - подчеркивает авиакомпания.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
Р.Ахмедов
Оборонные расходы в мире росли в 2020 году, несмотря на пандемию - аналитический центр
Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в республике, деятельность российских миротворцев в Карабахе
Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе
Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента
Турция приступила к токсикологическим испытаниям "Спутника V"
Pfizer и BioNTech изучают эффективность третьей дозы их вакцины против новых штаммов COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Штайнмайер против разрыва диалога с Россией, несмотря на политические разногласия
Латвия продлила ограничения на въезд до 6 апреля
Китай на фоне активности США в Южно-Китайском море провел учения с участием бомбардировщиков - СМИ
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви