Сенат утвердил кандидатуру Грэнхолм на пост главы минэнерго США

Сенат США утвердил кандидатуру Дженнифер Грэнхолм на пост главы министерства энергетики страны, сообщает The Hill.
Кандидатура была утверждена при 64 голосах "за", 35 сенаторов высказались "против".
Грэнхолм была выбрана Байденом из списка кандидатов, в который также вошли бывший министр энергетики Эрнест Мониз и заместитель министра энергетики Арун Маджумдар.
Грэнхолм, которая два срока занимала пост губернатора Мичигана, имеет большой опыт работы в автомобильной промышленности. В современном американском истеблишменте это считается большим преимуществом, поскольку Байден стремится ускорить внедрение электромобилей. Кроме того, Грэнхолм позиционирует себя человеком, способным помочь американской промышленности перейти к чистой энергетике - процессу, который Байден сделал одной из своих четырех главных целей.
В ходе предвыборной гонки Байден обещал в случае избрания президентом взять курс на все более активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выбросов в атмосферу и, таким образом, внести вклад в борьбу с изменением климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы существенные инвестиции в сферу чистой энергетики.
Вместе с тем он призывает ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и газ.
Байден также намерен принимать жесткие меры, в том числе, в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.
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