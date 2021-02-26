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Здравоохранение 26.02.2021 03:50

Бахрейн стал первой страной, где одобрили вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

Власти Бахрейна в четверг первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке однодозовую вакцину компании Johnson&Johnson от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated press (AP).

Согласно заявлению надзорных ведомств, препарат "предоставляет мощную защиту от серьезного заражения COVID-19". При этом эксперты изучили все представленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.

Власти заявили, что эту вакцину предложат наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Однако, отмечает AP, пока неясно, когда первые партии вакцины от Johnson&Johnson могут быть доставлены в страну. При этом ранее Бахрейн одобрил к применению российскую вакцину "Спутник V", вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, а также препарат китайской компании Sinopharm.

Как отмечает Associated press, в настоящий момент вакцина Johnson&Johnson проходит процесс изучения в США, Европе и Всемирной организации здравоохранения. Так, эксперты Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США в пятницу дадут рекомендацию по вопросу о применении вакцины.

В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата, добавляет AP.

В Бахрейне за время пандемии выявили 119 тыс. 858 случаев COVID-19, 437 инфицированных скончались. Но Бахрейн при этом является одним из лидеров вакцинации от коронавируса в мире, предложив уже, как минимум, одну дозу препарата примерно 17% своего населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАХРЕЙН, JOHNSON&JOHNSON, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]