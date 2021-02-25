Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в республике, деятельность российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.
"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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