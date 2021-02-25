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Карабахский конфликт 25.02.2021 23:03

Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в республике, деятельность российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШОЙГУ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]