Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в республике, деятельность российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.