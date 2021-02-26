Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

В компании Johnson & Johnson заверяют, что смогут поставить в Евросоюз 200 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2021 года, как и планировалось изначально, заявил в пятницу вице-председатель исполнительного комитета компании Пол Штоффелс.
"Мы уверены в том, что мы выполним наше обязательство поставить в Евросоюз 200 млн доз вакцины в 2021 году", - заявил Штоффелс, выступая в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.
Он подчеркнул, что, поскольку вакцина вводится одной дозой, ЕС сможет провести вакцинацию 200 млн человек в этом году.
В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата.
Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
В прошлом году Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин с компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.
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