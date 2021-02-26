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Здравоохранение 26.02.2021 09:14

Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

В компании Johnson & Johnson заверяют, что смогут поставить в Евросоюз 200 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2021 года, как и планировалось изначально, заявил в пятницу вице-председатель исполнительного комитета компании Пол Штоффелс.

"Мы уверены в том, что мы выполним наше обязательство поставить в Евросоюз 200 млн доз вакцины в 2021 году", - заявил Штоффелс, выступая в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Он подчеркнул, что, поскольку вакцина вводится одной дозой, ЕС сможет провести вакцинацию 200 млн человек в этом году.

В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В прошлом году Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин с компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanofi.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]