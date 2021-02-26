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Дальнее зарубежье 26.02.2021 09:27

Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации" - Меркель

Страны ЕС договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации", сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах", - сказала она по итогам заседания саммита ЕС.

"Ожидаю, что к лету это будет готово", - сказала она, уточнив, что нужно решить некоторые технические вопросы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]