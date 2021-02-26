Страны ЕС договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации", сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах", - сказала она по итогам заседания саммита ЕС.
"Ожидаю, что к лету это будет готово", - сказала она, уточнив, что нужно решить некоторые технические вопросы.
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