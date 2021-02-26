Госдеп призывает вооруженные силы Армении не вмешиваться в политику

Госдеп США внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает вооруженные силы этой страны воздержаться от того, чтобы вмешиваться в политику, сообщил на брифинге в четверг представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых эскалационных и насильственных действий. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах - вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - заявил Прайс.
"Мы продолжим поддерживать демократию в Армении и ее суверенитет. Мы призываем руководителей страны урегулировать разногласия мирно, с уважением принципа верховенства права и демократии в Армении", - отметил представитель госдепа.
Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".
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