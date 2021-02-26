Ночь на проспекте в центре Еревана, где ночевали около 200 оппозиционеров, прошла спокойно

Ночь на проспекте Баграмяна в центре Ереване, где переночевали порядка 200 оппозиционеров, прошла без происшествий.

Как сообщили "Интерфаксу" представители оппозиции, каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Совет парламента Армении в пятницу проведет заседание для утверждения предложенной парламентской оппозицией повестки - обсуждение вопроса об устранении режима военного положения и поиска путей развязки внутриполитического кризиса.

Парламентская оппозиция ранее заявляла, что только в случае отставки премьера Армении Никола Пашиняна станет возможным решить политический кризис в стране.

Проспект Баграмяна был перекрыт, чтобы заставить парламент провести заседание по вопросу импичмента Пашиняна.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".