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Регион 26.02.2021 09:29

Ночь на проспекте в центре Еревана, где ночевали около 200 оппозиционеров, прошла спокойно

Ночь на проспекте Баграмяна в центре Ереване, где переночевали порядка 200 оппозиционеров, прошла без происшествий.

Как сообщили "Интерфаксу" представители оппозиции, каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Совет парламента Армении в пятницу проведет заседание для утверждения предложенной парламентской оппозицией повестки - обсуждение вопроса об устранении режима военного положения и поиска путей развязки внутриполитического кризиса.

Парламентская оппозиция ранее заявляла, что только в случае отставки премьера Армении Никола Пашиняна станет возможным решить политический кризис в стране.

Проспект Баграмяна был перекрыт, чтобы заставить парламент провести заседание по вопросу импичмента Пашиняна.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ОБСТАНОВКАА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]