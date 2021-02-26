Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил 2,0661 манат/1EUR (25 февраля - 2,0697 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 февраля установил 0,0229 манат/1RUB (25 февраля - 0,0231 манат/1RUB).