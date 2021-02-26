В ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Германии за минувшие сутки выявили 9,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, передают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.
Днем ранее этот показатель составил 11,8 тыс. Общее число случаев COVID-19 в ФРГ с начала вспышки коронавируса достигло 2,42 млн.
За прошедшие 24 часа в Германии от последствий коронавируса скончалось 394 человека. За время пандемии в стране скончались 69,5 тыс.
В понедельник сотни тысяч немецких школьников вернулись к учебному процессу в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Большинство школ ввели меры предосторожности, направленные на снижение вероятности заражения коронавирусом. В ряде школ классы поделили наполовину, а также обязали учащихся носить маски вне учебных аудиторий. В Берлине ученики начальной школы должны будут носить маски и во время занятий. В Саксонии классы поделили на небольшие группы.
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