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Здравоохранение 26.02.2021 13:52

В ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19

В Германии за минувшие сутки выявили 9,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, передают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Днем ранее этот показатель составил 11,8 тыс. Общее число случаев COVID-19 в ФРГ с начала вспышки коронавируса достигло 2,42 млн.

За прошедшие 24 часа в Германии от последствий коронавируса скончалось 394 человека. За время пандемии в стране скончались 69,5 тыс.

В понедельник сотни тысяч немецких школьников вернулись к учебному процессу в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Большинство школ ввели меры предосторожности, направленные на снижение вероятности заражения коронавирусом. В ряде школ классы поделили наполовину, а также обязали учащихся носить маски вне учебных аудиторий. В Берлине ученики начальной школы должны будут носить маски и во время занятий. В Саксонии классы поделили на небольшие группы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]