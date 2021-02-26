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Дальнее зарубежье 26.02.2021 14:05

Япония планирует в воскресенье отменить режим ЧС в шести префектурах

Правительство Японии планирует в воскресенье отменить режим ЧС в шести префектурах из-за снижения числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

С воскресенья к свободным от режима ЧС префектурам присоединятся Осака, Киото, Хиого, Фукуока, Айти и Гифу. В Токио и трех соседних префектурах - Канагаве, Сайтаме и Тибе - он пока останется в силе и продлится до 7 марта, как и планировалось.

Японский министр по борьбе с COVID-19 Ясутоси Нисимура отметил, что там, где отменен режим ЧС, власти будут следить за теми районами, где расположены развлекательные места, чтобы зафиксировать в случае возникновения новый рост заражений COVID-19.

В условиях ЧС населению рекомендуется без важной причины не покидать дом. Рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 427 тыс. человек, более 7,5 тыс. умерли.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЧС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]