Япония планирует в воскресенье отменить режим ЧС в шести префектурах

Правительство Японии планирует в воскресенье отменить режим ЧС в шести префектурах из-за снижения числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

С воскресенья к свободным от режима ЧС префектурам присоединятся Осака, Киото, Хиого, Фукуока, Айти и Гифу. В Токио и трех соседних префектурах - Канагаве, Сайтаме и Тибе - он пока останется в силе и продлится до 7 марта, как и планировалось.

Японский министр по борьбе с COVID-19 Ясутоси Нисимура отметил, что там, где отменен режим ЧС, власти будут следить за теми районами, где расположены развлекательные места, чтобы зафиксировать в случае возникновения новый рост заражений COVID-19.

В условиях ЧС населению рекомендуется без важной причины не покидать дом. Рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 427 тыс. человек, более 7,5 тыс. умерли.