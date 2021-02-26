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Дальнее зарубежье 26.02.2021 14:28

Елизавета II рассказала, что вакцинация от COVID-19 прошла очень быстро и безболезненно

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавируса был для нее абсолютно безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.

По ее словам, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.

Королева Великобритании также назвала "примечательным" то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививку.

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]