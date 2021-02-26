Венгрия может ужесточить ограничительные меры из-за роста распространения COVID-19

Венгрия может ужесточить ограничительные меры в ожидании "резкого" роста заражений коронавирусом в следующие две недели, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
По словам Орбана, этот вопрос зависит от темпа распространения коронавируса.
Премьер добавил, что все венгры, зарегистрировавшиеся на прививку от COVID-19, получат по меньшей мере одну дозу вакцины к началу апреля. Их число оценивается от 2,5 до 2,6 млн. Сам он собирается сделать прививку в начале следующей недели препаратом китайской компании Sinopharm.
Ранее власти Венгрии продлили частичный локдаун до 15 марта. Все средние школы в стране закрыты с 11 ноября, а рестораны работают только на вынос.
С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 414 тыс. человек, более 14 тыс. умерли. В четверг в стране выявили максимальное число заражений в этом году - 4385. Вакцину получили около полумиллиона жителей страны.
Азербайджан в 2021г направит более $60 млн на разминирование в Карабахе - Алиев
Азербайджан заключил новые контракты на закупку вооружения в Турции - Алиев
Ряд иностранных компаний оценят ущерб, нанесенный Арменией в Карабахе - президент Азербайджана
Роснефть рассматривает сотрудничество с международными крупными компаниями в области углеродного менеджмента
Азербайджан заинтересован в иностранных инвестициях в Карабах в сферу ВИЭ
Инфляция в США может быстро ускориться вслед за массовой вакцинацией - глава ФРБ Канзас-сити
В ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19
Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее
Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви