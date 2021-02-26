Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0661 RUR   0.0229 GBR   2.3748 TRY   0.2298

Цена на нефть

25.02 $/bbl   WTI 63.53 0.31 Brent 66.88 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.02.2021 14:42

Венгрия может ужесточить ограничительные меры из-за роста распространения COVID-19

Венгрия может ужесточить ограничительные меры в ожидании "резкого" роста заражений коронавирусом в следующие две недели, сообщают европейские СМИ в пятницу со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

По словам Орбана, этот вопрос зависит от темпа распространения коронавируса.

Премьер добавил, что все венгры, зарегистрировавшиеся на прививку от COVID-19, получат по меньшей мере одну дозу вакцины к началу апреля. Их число оценивается от 2,5 до 2,6 млн. Сам он собирается сделать прививку в начале следующей недели препаратом китайской компании Sinopharm.

Ранее власти Венгрии продлили частичный локдаун до 15 марта. Все средние школы в стране закрыты с 11 ноября, а рестораны работают только на вынос.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 414 тыс. человек, более 14 тыс. умерли. В четверг в стране выявили максимальное число заражений в этом году - 4385. Вакцину получили около полумиллиона жителей страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]