Рабочая группа Азербайджана, Армении и России на уровне вице-премьеров соберется 27 февраля в Москве - Оверчук

Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России планирует собраться на третье заседание 27 февраля в Москве.

"На данный момент все стороны подтвердили свое участие", - сообщил журналистам в пятницу один из сопредседателей группы, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.