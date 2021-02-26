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Карабахский конфликт 26.02.2021 14:00

Рабочая группа Азербайджана, Армении и России на уровне вице-премьеров соберется 27 февраля в Москве - Оверчук

Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России планирует собраться на третье заседание 27 февраля в Москве.

"На данный момент все стороны подтвердили свое участие", - сообщил журналистам в пятницу один из сопредседателей группы, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]