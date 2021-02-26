Россия призывает США уважать суверенитет и целостность Сирии - МИД РФ об американских ударах

Россия решительно осуждает удары США по Сирии, призывает уважать территориальную целостность и суверенитет этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем подобные действия, призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказала она в пятницу на брифинге в Москве.

По словам дипломата, "подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов".

Ранее сообщалось, что ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран. По данным издания Politico, которое ссылалось на официальный источник из числа военных, этот шаг был предпринят "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".