В Кремле обеспокоены преследованиями оппозиционных политиков на Украине

Действия украинских властей в отношении оппозиционных политиков вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, такие опасения, конечно есть. Мы видим достаточно грубые, жесткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. И, конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, касающийся сообщений о проведении обысков в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве.

Между тем, Служба безопасности Украины накануне вечером заявила, что не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве, а сами они не связаны с деятельностью политической деятельностью партии.

"По предварительным данным, сегодня произошел конфликт вблизи строительной площадки по ул. Казимира Малевича в Киеве. Представители нескольких общественных движений и организаций проводили акцию протеста против строительства. К ним подъехал микроавтобус, в котором находились лица с травматическим и гладкоствольным оружием - они совершили серию выстрелов в протестующих. Нескольким участникам акции были нанесены повреждения", - рассказали в пресс-службе СБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

Впоследствии, сообщили в спецслужбе, работники полиции нашли похожий автомобиль у офиса партии "ОПЗЖ" в Киеве.

"Это и стало причиной проведения неотложных следственных действий - то есть, они никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии", - подчеркнули в СБУ.

О том, что задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул.Шота Руставели в Киеве не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии, заявил ранее и начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй - в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам нет",- сказал руководитель полиции Киева.

Вместе с тем, народный депутат Илья Кива (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") в социальных сетях опубликовал видео, в котором он сообщает, что транспортное средство арендовано и используется представителями "Детективной охранной компанией "Шторм".

При этом ряд интернет-СМИ и Telegram-каналов распространяют со ссылкой на видео Кивы сообщения о якобы обысках в офисе партии "ОПЗЖ", расположенном на ул.Шота Руставели.