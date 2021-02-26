Они могут выбрать суахили в качестве «официального языка» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал планы самопровозглашенного сепаратистского режима в Нагорном Карабахе сделать русский язык «официальным».
«Возомнившие себя руководителями незаконного формирования, могут выбрать себе любой язык. Я бы им посоветовал выбрать язык суахили», - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.
Президент отметил, что вопрос выбора официального языка армянскими сепаратистами в Карабахе является очередным способом манипуляции. Глава государства в очередной раз напомнил, что Нагорный Карабах, является неотъемлемой частью Азербайджана, поэтому единственным государственным языком, действующим на всей территории страны, является азербайджанский язык.
«Это последнее дыхание и попытка режима хунты, действующего в Карабахе. Но это ничего не поменяет. В Азербайджане единственный государственный язык - азербайджанский. Но в тоже время мы не ставим ограничений по отношению к какому-либо языку. На русском языке часто разговаривают. В настоящее время число русских газет больше, чем во времена Советского Союза, новости в СМИ выпускаются на русском языке. В Азербайджане на сегодня действуют около 340 русских школ. А сколько русских школ в Армении? Ноль! Есть только одна русская школа и то для детей российских военных», - отметил Алиев.
Глава государства добавил, что в Армении действует закон, по которому армянский ребенок не может учиться в русской школе. «Вы только посмотрите на их политику по отношению к своему стратегическому партнеру! Армения получает все ресурсы от России, включая все вооружение на бесплатной основе, которое мы уничтожили во время войны, Кстати, стоимость этого вооружения составляла около $3-5 млрд. И что же Армения делает в ответ на помощь России? Она закрывает вещание российских телеканалов, закрывает русские школы. Теперь, когда российский миротворческий контингент прибыл в Карабах, сепаратисты хотят признать русский язык официальным языком? Я им советую выбрать суахили, чтобы они наладили отношения с дальней страной», - подчеркнул Алиев.
Он также сказал, что во всех вузах Азербайджана имеется обучение на русском языке. Касательно армянской общины в Нагорном Карабахе, президент отметил, что они спокойно могут говорить на своем родном языке. «В советское время в Азербайджане выпускались газеты на армянском языке, поэтому и впредь армянский языку будет уделяться внимание, равно как и языкам других этнических групп в стране», - добавил президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
Роснефть рассматривает сотрудничество с международными крупными компаниями в области углеродного менеджмента
Азербайджан заинтересован в иностранных инвестициях в Карабах в сферу ВИЭ
Инфляция в США может быстро ускориться вслед за массовой вакцинацией - глава ФРБ Канзас-сити
В ФРГ за сутки зафиксировали почти 10 тыс. новых случаев COVID-19
Вакцинация от COVID-19 началась в Южной Корее
Вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Санду заявила о намерении добиваться проведения досрочных парламентских выборов в Молдавии, а не выдвигать кандидата в премьеры
Венгрия может ужесточить ограничительные меры из-за роста распространения COVID-19
Президент Армении должен обратиться в КС с заявлением об антиконституционности требования Пашиняна уволить начальника Главного штаба ВС - оппозиция
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви