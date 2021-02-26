Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0661 RUR   0.0229 GBR   2.3748 TRY   0.2298

Цена на нефть

25.02 $/bbl   WTI 63.53 0.31 Brent 66.88 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.02.2021 14:14

Ряд иностранных компаний оценят ущерб, нанесенный Арменией в Карабахе - президент Азербайджана

Азербайджан подписал документы с иностранными компаниями с целью проведения оценки нанесенного ущерба освобожденным территориям в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев.

"Для оценки ущерба с иностранными компаниями подписаны необходимые документы, и они в ближайшее время прибудут в Азербайджан. Они сами будут вести исследования, но мы также обеспечим их необходимым материалом", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Глава государства также сообщил, что в настоящее время по его поручению соответствующие госструктуры проводят фото- и видеосъемки на освобожденных территориях.

"Дан старт паспортизации всех разрушенных домов и имущества, с тем чтобы граждане в личном порядке могли обратиться в суды, как в Азербайджане, так и в международные суды", - сказал Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, УЩЕРБ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Азербайджан в 2021г направит более $60 млн на разминирование в Карабахе - Алиев Азербайджан заинтересован в иностранных инвестициях в Карабах в сферу ВИЭ Третья встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию коммуникаций в Карабахе намечена на 27 февраля - Алиев Азербайджан в ходе боев в Карабахе не фиксировал применение Арменией комплексов "Искандер" - Алиев Азербайджанские беженцы вернутся в Карабах поэтапно в максимально короткие сроки - Алиев Свержение Пашиняна не приведет к срыву договоренностей по Нагорному Карабаху – российский политолог

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]