Ряд иностранных компаний оценят ущерб, нанесенный Арменией в Карабахе - президент Азербайджана

Азербайджан подписал документы с иностранными компаниями с целью проведения оценки нанесенного ущерба освобожденным территориям в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев.

"Для оценки ущерба с иностранными компаниями подписаны необходимые документы, и они в ближайшее время прибудут в Азербайджан. Они сами будут вести исследования, но мы также обеспечим их необходимым материалом", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Глава государства также сообщил, что в настоящее время по его поручению соответствующие госструктуры проводят фото- и видеосъемки на освобожденных территориях.

"Дан старт паспортизации всех разрушенных домов и имущества, с тем чтобы граждане в личном порядке могли обратиться в суды, как в Азербайджане, так и в международные суды", - сказал Алиев.