Президент Армении должен обратиться в КС с заявлением об антиконституционности требования Пашиняна уволить начальника Главного штаба ВС - оппозиция

Участники оппозиционного митинга в Ереване направились шествием к резиденции президента Армении с требованием обратиться в Конституционный суд по вопросу начальника Главного штаба ВС.

"Если президент Армении не подпишет ходатайство премьер-министра об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, то этот указ автоматически вступит в силу. Президент должен представить свои аргументы против увольнения Гаспаряна и обратиться в Конституционный суд с заявлением об антиконституционности требования Пашиняна", - сказал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян.

По его словам, президент "не должен поддаваться на шантаж премьера".