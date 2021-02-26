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ТЭК 26.02.2021 14:33

Азербайджан заинтересован в иностранных инвестициях в Карабах в сферу ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о больших перспективах развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Карабахе и выразил заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций в данную сферу.

"До войны мы уже привлекли двух инвесторов в сферу возобновляемых источников энергии. Освобожденные земли имеют большой потенциал с этой точки зрения. В Кяльбяджаре и Лачине есть большой потенциал в сфере ветряной энергетики, а в Зангилане - солнечной энергетики. Уже даны поручения соответствующим структурам, чтобы они прорабатывали данные вопросы с зарубежными партнерами. Мы объявили Карабах "зоной зеленой энергии" и ждем предложений от инвесторов", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Президент Азербайджана добавил, что государственные инвестиции, выделенные на восстановление Карабаха, достаточны для первого этапа.

"Сумма в 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд, предусмотрены в госбюджете на 2021 год - ИФ) приемлема на первом этапе. Более того, когда я посмотрел на инвестиционную программу по восстановлению Карабаха, которая мне была предложена, то я увидел, что на проекты, реализуемые в этом году сумма составляет порядка 1 млрд манатов. Это в основном проекты по инфраструктуре, дорогам, аэропортам. Мы пока не выделяем средства на строительство, мы ждем планы (городов - ИФ)", - сказал Алиев.

Президент добавил, что государство возьмет большую часть расходов по восстановлению освобожденных территорий на себя.

"Государство возьмет на себя все инфраструктурные расходы и большую часть по жилищному фонду. Частные компании также смогут вложить инвестиции в города. Что касается сел, то в некоторых из них было 5-7 домов. Поэтому, скорее всего они, не будут в приоритете. После определения количества населения, которое будет возвращаться на освобожденные земли, тогда мы будем смотреть, какие территории застраивать", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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