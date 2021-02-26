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Карабахский конфликт 26.02.2021 14:40

Азербайджан в 2021г направит более $60 млн на разминирование в Карабахе - Алиев

Азербайджан в госбюджете на 2021 год предусмотрел свыше 100 млн манатов (более $60 млн) на осуществление операций по разминированию на освобожденных территориях в Карабахе.

"В инвестиционное программе на текущий год мы предусмотрели более 100 млн манатов для деятельности Агентства по разминированию с целью расчистки освобожденных от оккупации территорий от мин и прочих взрывчатых средств. Также мы закупили самую передовую технику, роботизированную аппаратуру", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

При этом президент отметил, что азербайджанские саперы сразу после окончания Второй Карабахской войны были отправлены на курсы повышения квалификации в Турцию.

Кроме этого, российские специалисты прибыли для участия в разминировании территории Агдамского района. Также российские миротворцы проводят расчистку территорий в зоне своей ответственности.

Президент отметил, что в настоящее время в направлении разминирования и строительства ведутся переговоры со многими зарубежными компаниями, в частности с российскими. "Мы хотим, чтобы и местные компании также приняли участие в этом процессе, так как территория, требующая разминирования, очень большая. В первую очередь, стоит вопрос разминирования коммуникаций, жилых пунктов, а также территорий для сельского хозяйства. На сегодняшний день уже расчищено свыше 7 тыс. га", - добавил Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]