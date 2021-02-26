Захарова считает абсурдными приведенные Твиттером доказательства причин блокировки аккаунтов российского происхождения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение удалением ряда связанных с РФ "Твиттер"-аккаунтов, в частности, под предлогом подрыва доверия к НАТО, она назвала это абсурдом.

"Мы обратили внимание на информацию об удалении "Твиттером" 100 учетных записей российского происхождения, якобы эти микроблоги были задействованы в так называемых российских информационных операциях", - сказала она на брифинге.

По ее словам, речь идёт о двух фейковых по мнению администрации "Твиттера" аккаунтах, "будто бы связанных с Генштабом ВС России и агентством интернет-исследований".

"Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Твиттер-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то, что информация, которая там публикуется, бывает просто заведомо ложной", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в качестве доказательств были озвучены "ничем не доказанные инсинуации".

"Приведённые доказательства в отчете самого "Твиттера" в мотивировочной части в принципе абсурдны: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС. Это в принципе чудовищно, потому что если блокируются страницы под перелогом подрыва доверия к НАТО, что ещё в Твиттере делает, например, президент Франции, который говорил о смерти мозга НАТО? Или это не рассматривается как прорыв доверия, это просто констатация факта?" - задалась вопросом Захарова.

Говоря об "оказании влияния на США и ЕС", она отметила, что "под это вообще всё может подпасть".

"Тогда надо всё блокировать. Музыкальный контент, про политический даже не говорю", - сказала она.