Захарова считает абсурдными приведенные Твиттером доказательства причин блокировки аккаунтов российского происхождения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение удалением ряда связанных с РФ "Твиттер"-аккаунтов, в частности, под предлогом подрыва доверия к НАТО, она назвала это абсурдом.
"Мы обратили внимание на информацию об удалении "Твиттером" 100 учетных записей российского происхождения, якобы эти микроблоги были задействованы в так называемых российских информационных операциях", - сказала она на брифинге.
По ее словам, речь идёт о двух фейковых по мнению администрации "Твиттера" аккаунтах, "будто бы связанных с Генштабом ВС России и агентством интернет-исследований".
"Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Твиттер-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то, что информация, которая там публикуется, бывает просто заведомо ложной", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в качестве доказательств были озвучены "ничем не доказанные инсинуации".
"Приведённые доказательства в отчете самого "Твиттера" в мотивировочной части в принципе абсурдны: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС. Это в принципе чудовищно, потому что если блокируются страницы под перелогом подрыва доверия к НАТО, что ещё в Твиттере делает, например, президент Франции, который говорил о смерти мозга НАТО? Или это не рассматривается как прорыв доверия, это просто констатация факта?" - задалась вопросом Захарова.
Говоря об "оказании влияния на США и ЕС", она отметила, что "под это вообще всё может подпасть".
"Тогда надо всё блокировать. Музыкальный контент, про политический даже не говорю", - сказала она.
Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Карабахе
Азербайджан предлагает усилить многостороннее сотрудничество в формате ГУАМ - Алиев
Представители ФРС оптимистично смотрят на экономику США, не обеспокоены ростом доходностей US Treasuries
ExxonMobil договорилась с HitecVision о продаже добычных активов в Северном море в Британии
РФПИ и IATA разрабатывают цифровой продукт для учета тестирования на COVID-19 при международных перелетах
Netflix вложит $500 млн в производство южнокорейских фильмов и сериалов
Азербайджан и ООН запустили трехлетний проект по климату
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви