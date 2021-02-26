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Дальнее зарубежье 26.02.2021 17:57

Боррель видит "дипломатическое окно" для возобновления СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что появилось "дипломатическое окно возможностей" для диалога по обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По прибытии в пятницу для участия в работе второго дня видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, который посвящен вопросам безопасности и обороны и "южному соседству" Евросоюза, глава европейской дипломатии отметил, что "последние ядерные шаги Ирана вызывают большую обеспокоенность".

При этом Боррель сослался на заявление о приостановке Ираном временного применения дополнительного протокола МАГАТЭ, которое он опубликовал накануне от имени государств-членов ЕС.

"Но в то же время я как координатор СВПД убежден, что у нас действительно есть дипломатическое пространство, дипломатическое окно возможностей для диалога в данный момент и для активизации этой сделки в соответствии с пожеланием, выраженным и объясненным новой администрацией Байдена", - сказал высокий представитель ЕС.

"Нам нужно использовать эту возможность и сосредоточиться на решениях, направленных на возврат СВПД в нужное русло, чтобы все выполняли свои обязательства. Это возможность, которую мы не должны упустить", - подчеркнул Боррель.

В минувший четверг он опубликовал заявление об обеспокоенности Евросоюза решением Ирана приостановить временное применение дополнительного протокола МАГАТЭ.

"Мы глубоко обеспокоены решением Ирана приостановить временное применение дополнительного протокола, а также дополнительных положений о прозрачности в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с 23 февраля 2021 года. Если это решение не будет отменено, оно существенно ограничит способность МАГАТЭ проверять, что ядерные материалы и соответствующая деятельность в Иране по-прежнему направлены на мирные цели", - говорится в коммюнике.

В нем также отмечается, что ЕС "полностью поддерживает объективную, независимую и беспристрастную работу МАГАТЭ по мониторингу и проверке обязательств Ирана в ядерной сфере".

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

В настоящее время идут консультации по организации ЕС переговоров между США, Ираном и остальными первоначальными участниками соглашения по иранскому атому.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, БОРРЕЛЬ, ИРАН, СВПД


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