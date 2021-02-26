РФПИ и IATA разрабатывают цифровой продукт для учета тестирования на COVID-19 при международных перелетах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) намерены разработать цифровой продукт для учета результатов тестирования на коронавирус при международных авиаперелетах.
"РФПИ объявляет о соглашении с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) о сотрудничестве в проектах по разработке технологических решений, которые поддержат восстановление международных авиаперевозок", - говорится в сообщении РФПИ в пятницу.
В нем отмечается, что IATA разрабатывает мобильное приложение IATA Travel Pass, которое призвано "помочь авиапассажирам в исполнении требований государственных регуляторов в сфере здравоохранения".
В свою очередь РФПИ "изучает проект по созданию цифрового продукта, который позволит учитывать результаты тестирования на коронавирус в России и другой ключевой информации медицинского характера для международных авиаперелетов".
"Партнерство между РФПИ и IATA направлено на разработку цифровых инструментов для безопасных путешествий и помощи авиапассажирам для исполнения требований стран прилета", - отмечается в сообщении.
По словам директора РФПИ Валерия Доронина, "внедрение передовых цифровых технологий в партнерстве с IATA внесет вклад в обеспечение безопасности пассажиров и ускорит выполнение необходимых процедур в аэропортах при полном соответствии регуляторным требованиям, а также позитивно скажется на сфере воздушных перевозок и скором возвращении к обычной жизни".
Региональный президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман также отметил, что "авиационная отрасль столкнулась с практически полной остановкой из-за кризиса, вызванного коронавирусом". "Безопасный перезапуск отрасли отвечает интересам всех - от пассажиров до правительств и экономик. Мы рады сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций, чтобы изучить, как IATA Travel Pass и другие технологии могут помочь упростить информирование пассажиров о требованиях регуляторов в цифровом виде, безопасным и эффективным способом, чтобы люди снова могли путешествовать", - отметил Шварцман, слова которого приводятся в сообщении РФПИ.
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