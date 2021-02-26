Талибы должны выполнять обязательства по сделке с США и уважать решения СБ ООН - Лавров

Талибы должны избегать эскалации на земле, выполнять обязательства по сделке с США и уважать решения Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самый главный, как сейчас говорят, "месседж" талибам, собственно говоря, никакого секрета не представляет: это необходимость избегать какой-либо эскалации обстановки на земле; это необходимость уважать уже согласованные условия ведения прямых межафганских переговоров, не выдвигать новых предварительных требований", - сказал он по итогам переговоров со своим афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Как подчеркнул Лавров, это "является необходимым для обеих сторон, которые участвуют в переговорном процессе".

"Ну и, безусловно, для всех сторон, в том числе талибов, необходимо уважать решения Совета Безопасности ООН", - отметил глава российского МИД.