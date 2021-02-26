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Дальнее зарубежье 26.02.2021 18:36

Талибы должны выполнять обязательства по сделке с США и уважать решения СБ ООН - Лавров

Талибы должны избегать эскалации на земле, выполнять обязательства по сделке с США и уважать решения Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самый главный, как сейчас говорят, "месседж" талибам, собственно говоря, никакого секрета не представляет: это необходимость избегать какой-либо эскалации обстановки на земле; это необходимость уважать уже согласованные условия ведения прямых межафганских переговоров, не выдвигать новых предварительных требований", - сказал он по итогам переговоров со своим афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Как подчеркнул Лавров, это "является необходимым для обеих сторон, которые участвуют в переговорном процессе".

"Ну и, безусловно, для всех сторон, в том числе талибов, необходимо уважать решения Совета Безопасности ООН", - отметил глава российского МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]