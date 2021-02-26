США уведомили российских военных об ударе по Сирии всего за 5 минут - Лавров

США предупредили российских военных о готовящихся ударах по Сирии за 4-5 минут, с точки зрения деконфликтинга это ничего не даёт, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не даёт. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Он добавил: "Это касается военной стороны дела. Но ни в коем случае нельзя ее рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".
О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Минобороны.
"Операция посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал США и коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, стремясь к деэскалации общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке", - заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.
Телеканал Al Arabiya сообщил 22 февраля о ракетной атаке в так называемой "зеленой зоне" в Багдаде, где расположено диппредставительство США. В этом районе, по данным телеканала, взорвались по меньшей мере три реактивных снаряда.
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