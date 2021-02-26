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Дальнее зарубежье 26.02.2021 19:03

РФ получает неподтвержденную информацию о том, что США не намерены уходить из Сирии - Лавров

Россия получает неподтвержденную информацию о том, что США не намерены уходить из Сирии и планируют добиваться развала страны, намерена обсудить эти данные с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы не можем их подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться - якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг, они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты, надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, России "очень важно понимать, как Соединенные Штаты будут выстраивать свою стратегическую линию на земле, и в регионе в целом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]