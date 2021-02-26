РФ получает неподтвержденную информацию о том, что США не намерены уходить из Сирии - Лавров

Россия получает неподтвержденную информацию о том, что США не намерены уходить из Сирии и планируют добиваться развала страны, намерена обсудить эти данные с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы не можем их подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться - якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.
"Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг, они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты, надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели", - добавил он.
По словам главы МИД РФ, России "очень важно понимать, как Соединенные Штаты будут выстраивать свою стратегическую линию на земле, и в регионе в целом".
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