Глава МИД Франции призывает Армению к диалогу и сохранению демократии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что стороны конфликта в Армении должны вести диалог для урегулирования сложившегося политического кризиса, сообщают французские СМИ.

На пресс-конференции в пятницу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Париже, французский министр призвал к диалогу для "сохранения демократии".

"Франция надеется, что диалог в этой стране может начаться, основываясь на легитимности президента и премьер-министра... Основы армянской демократии должны выстоять", - указал он.

Внутриполитическая обстановка в Армении резко обострилась в минувший четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".