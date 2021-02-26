Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0661 RUR   0.0229 GBR   2.3748 TRY   0.2298

Цена на нефть

25.02 $/bbl   WTI 63.53 0.31 Brent 66.88 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.02.2021 17:04

Глава МИД Франции призывает Армению к диалогу и сохранению демократии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что стороны конфликта в Армении должны вести диалог для урегулирования сложившегося политического кризиса, сообщают французские СМИ.

На пресс-конференции в пятницу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Париже, французский министр призвал к диалогу для "сохранения демократии".

"Франция надеется, что диалог в этой стране может начаться, основываясь на легитимности президента и премьер-министра... Основы армянской демократии должны выстоять", - указал он.

Внутриполитическая обстановка в Армении резко обострилась в минувший четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию в Карабахе США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Баку выразит протест Парижу по резолюции Национальной Ассамблеи Франции – МИД Азербайджана Резолюция Сената Франции по Карабаху не имеет юридической силы - МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]