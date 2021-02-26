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Внешняя политика 26.02.2021 17:22

Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения и пожелал ему успехов и крепкого здоровья для развития и процветания дружественной и братской Турции.

Президент Турции поблагодарил Алиева за внимание и поздравления и, в свою очередь, выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом.

«Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и дальше будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах, и обменялись мнениями о дальнейших перспективах отношений», - подчеркивается в информации.

А.Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]