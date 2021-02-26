Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения и пожелал ему успехов и крепкого здоровья для развития и процветания дружественной и братской Турции.

Президент Турции поблагодарил Алиева за внимание и поздравления и, в свою очередь, выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом.

«Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и дальше будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах, и обменялись мнениями о дальнейших перспективах отношений», - подчеркивается в информации.

А.Мамедов