Президенты Азербайджана и Турции обсудили по телефону дальнейшее сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения и пожелал ему успехов и крепкого здоровья для развития и процветания дружественной и братской Турции.
Президент Турции поблагодарил Алиева за внимание и поздравления и, в свою очередь, выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с Ходжалинским геноцидом.
«Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и дальше будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах, и обменялись мнениями о дальнейших перспективах отношений», - подчеркивается в информации.
А.Мамедов
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