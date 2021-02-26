Пути выхода из внутриполитического кризиса обсуждались на встрече президента Армении и оппозиции

Представители оппозиции в пятницу встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном, обсудив пути выхода из внутриполитического кризиса.

"На встрече был консенсус о том, что Армения находится в ненормальной ситуации, тяжелой ситуации, есть угроза потери государственности. Все силы должны совместно работать для выхода из этой ситуации", - сказал председатель оппозиционной партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян журналистам по итогам встречи с президентом.

Он отметил, что президенту Армении была представлена позиция оппозиции по сложившейся ситуации.

"Мы попросили президента, чтобы он в рамках своих полномочий разрешил эту ненормальную ситуацию. Было также зафиксировано, что приоритетом является государственный интерес, и все будут руководствоваться этим интересом", - сказал Ванецян.

По его словам, президент выразит свою позицию по требованию премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна по итоггам встречи с политическими силами.

"Президент сегодня также встретится с руководством ГШ ВС и Оником Гаспаряном, выслушает о причинах, побудивших их выступить с таким заявлением. Хочу также отметить, что в Армении не было попытки военного переворота. Военные не входили в город на танках, не задерживали Пашиняна и не брали власть в свои руки, а предупреждали об угрозах армянской государственности", - отметил Ванецян.