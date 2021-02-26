ЕБРР предоставил Киеву 50 млн евро на закупку вагонов метро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и КП "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор на сумму 50 млн евро на закупку 50 новых вагонов метро, сообщается на сайте администрации Киева.

"Сегодня мы подписываем кредитный договор между ЕБРР и "Киевским метрополитеном" и договор гарантии между городским советом и ЕБРР. И надеюсь, что до конца этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов для метро. По условиям кредитования город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет", - приведены в сообщении слова мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что сейчас Киев строит две новые станции метро. "До конца года мы планируем открыть их. На сегодня уже разработано более 700 метров из 1,3 км тоннеля под землей в направлении метро "Сырецкая". Строится тоннель и между будущими станциями "Мостицкая" и "Проспект правды". Поэтому эти вагоны будут обслуживать именно Сырецко-Печерскую линию метрополитена", - сообщил Кличко.

Как сообщалось, Киевсовет в апреле 2019 года поддержал привлечение кредита ЕБРР в размере 110 млн евро на закупку подвижного состава общественного транспорта, в том числе кредита для КП "Киевский метрополитен" в размере 50 млн евро с 6%-ной ставкой и сроком до 12 лет, включая двухлетнюю отсрочку погашения основной суммы.